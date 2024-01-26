Рашисты ночью атаковали Мирноград на Донетчине: Ранены 6 человек, в том числе 2 детей. ФОТОрепортаж
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Российские оккупанты обстреляли ночью Мирноград на Донетчине. Ранения получили 6 человек, в том числе 2 детей.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
В результате российского удара ранения получили 6 человек, в том числе двое детей.
"Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь, один мужчина доставлен в больницу - остальные в госпитализации не нуждаются. Ракетой разрушено админздание, повреждено семь 5-этажек, магазин, предприятие, школа и 29 автомобилей. Также повреждены многочисленные частные дома - точное количество устанавливаем", - добавил глава области.