Рашисты ночью атаковали Мирноград на Донетчине: Ранены 6 человек, в том числе 2 детей. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли ночью Мирноград на Донетчине. Ранения получили 6 человек, в том числе 2 детей.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российского удара ранения получили 6 человек, в том числе двое детей.

"Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь, один мужчина доставлен в больницу - остальные в госпитализации не нуждаются. Ракетой разрушено админздание, повреждено семь 5-этажек, магазин, предприятие, школа и 29 автомобилей. Также повреждены многочисленные частные дома - точное количество устанавливаем", - добавил глава области.

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