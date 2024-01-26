Последствия российских ударов по Донетчине: Повреждены корпуса больницы и дома. ФОТОрепортаж

Российские захватчики в течение суток обстреляли три района Донетчины, повреждены дома, корпуса больницы и магазин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

"Покровский район. Авдеевка подверглась единичным обстрелам. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка и окрестности Ильинки и Романовки. В Очеретинской громаде повреждены 2 дома в Новобахмутовке. В Новогродовке повреждены 10 частных домов, 2 корпуса больницы, 3 двухэтажки, 3 ракетный удар ранен 6 человек, разрушены админздание, повреждены 7 пятиэтажек, магазин, предприятие и 29 автомобилей", - говорится в сообщении.

В Краматорском районе под огнем рашистов окраины Лиманской и Константиновской громад - без жертв и разрушений.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и нежилое здание. В Северске повреждены 3 дома и 1 админздание.

Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 95 человек, в том числе 26 детей.

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