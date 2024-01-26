Разведывал местонахождение подразделений ВСУ на Донетчине: СБУ задержала российского информатора. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности разоблачила информатора ФСБ РФ, собиравшего разведданные о Силах обороны на Донетчине. Злоумышленник хранил дома боевую гранату, которую планировал взорвать, если его разоблачат правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сотрудники СБУ вовремя обезоружили и обезвредили осведомителя ФСБ.

По данным следствия, злоумышленник разведывал места базирования подразделений ВСУ в Краматорском районе. Прежде всего, вражеский приспешник пытался выявить боевые позиции противовоздушной обороны и тяжелой артиллерии украинских войск.

Также злоумышленник готовил для агрессора схему расположения фортификационных сооружений и инженерных заграждений на территории региона.

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"Развединформация требовалась оккупантам для подготовки новых ракетно-артиллерийских ударов по прифронтовому городу и его окрестностям.

Но Служба безопасности своевременно уличила российского информатора, задокументировала его преступные действия и задержала. Тем самым сорваны планы врага по подготовке серии воздушных атак на военные объекты ВСУ", - отмечает пресс-служба.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался житель Краматорска. В августе 2023 года он познакомился на одном из сайтов знакомств с россиянкой, сотрудничающей с ФСБ РФ.

По ее указаниям мужчина собирал информацию о военных объектах, которые требовались врагу.

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Полученные сведения он посылал мессенджером россияне, а она переправляла их кадровому сотруднику ФСБ, воюющему против Сил обороны на Авдеевском направлении.

Установлено, что вражеский информатор держал в шкафу своего дома боевую гранату, чтобы взорвать себя в случае разоблачения.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

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Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий задержанного.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.



