Разведывал местонахождение подразделений ВСУ на Донетчине: СБУ задержала российского информатора. ФОТО
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сотрудники СБУ вовремя обезоружили и обезвредили осведомителя ФСБ.
По данным следствия, злоумышленник разведывал места базирования подразделений ВСУ в Краматорском районе. Прежде всего, вражеский приспешник пытался выявить боевые позиции противовоздушной обороны и тяжелой артиллерии украинских войск.
Также злоумышленник готовил для агрессора схему расположения фортификационных сооружений и инженерных заграждений на территории региона.
"Развединформация требовалась оккупантам для подготовки новых ракетно-артиллерийских ударов по прифронтовому городу и его окрестностям.
Но Служба безопасности своевременно уличила российского информатора, задокументировала его преступные действия и задержала. Тем самым сорваны планы врага по подготовке серии воздушных атак на военные объекты ВСУ", - отмечает пресс-служба.
Как установило расследование, вражеским приспешником оказался житель Краматорска. В августе 2023 года он познакомился на одном из сайтов знакомств с россиянкой, сотрудничающей с ФСБ РФ.
По ее указаниям мужчина собирал информацию о военных объектах, которые требовались врагу.
Полученные сведения он посылал мессенджером россияне, а она переправляла их кадровому сотруднику ФСБ, воюющему против Сил обороны на Авдеевском направлении.
Установлено, что вражеский информатор держал в шкафу своего дома боевую гранату, чтобы взорвать себя в случае разоблачения.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий задержанного.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.