Последствия российских обстрелов Сумщины: повреждены дома, газопровод и линии электропередач. ФОТОрепортаж
1 4730
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали территорию Сумской области. В общей сложности зафиксировано 75 ударов.
Об этом сообщила полиция Сумской области, сообщает Цензор.НЕТ.
В результате обстрелов повреждены многоквартирный и частный жилые дома, авто, газопровод низкого давления и линии электропередач.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.