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Последствия российских обстрелов Сумщины: повреждены дома, газопровод и линии электропередач. ФОТОрепортаж

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За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали территорию Сумской области. В общей сложности зафиксировано 75 ударов.

Об этом сообщила полиция Сумской области, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате обстрелов повреждены многоквартирный и частный жилые дома, авто, газопровод низкого давления и линии электропередач.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

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Наслідки обстрілів окупантами Сумської області
Наслідки обстрілів окупантами Сумської області
Наслідки обстрілів окупантами Сумської області
Наслідки обстрілів окупантами Сумської області
Наслідки обстрілів окупантами Сумської області
Наслідки обстрілів окупантами Сумської області

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