Претенденты на должность Залужного – Буданов, Мойсюк, Сырский, – Безуглая. ФОТО

В рамках смены стратегии в 2024 году должность Главнокомандующего ВСУ могут занять руководитель ГУР Кирилл Буданов, генерал ДШВ Евгений Мойсюк или командующий Сухопутными войсками и Восточным фронтом Александр Сырский.

Об этом пишет в телеграме народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, сообщает Цензор.НЕТ.

Безуглая не указывает, откуда у нее информация и о замене Залужного, и о таких кандидатурах на его должность. Главнокомандующего ВСУ она сравнивает с "дирижером украинской армии", который мог бы "изменить музыку войны".

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Глава ГУР Кирилл Буданов

По мнению Безуглой, это человек, способный на очень смелые решения. "Фактически нет лимитов креатива и стоп-сигналов, то есть для него, чтобы зайти на исторически украинские земли, кхм, немного восточнее, переделать сухопутную бригаду в БПЛА-подразделение или уволить с десяток генералов, не будет ментальных препятствий", - пишет о нем депутат.

При этом Буданов, по ее мнению, имеет ограниченные знания о структуре и функциях ВСУ. А его назначение может породить коррупционные риски и интриги, необходимые для спецслужбы, но не для армии.

Кирилл Буданов

Генерал десантно-штурмовых войск Евгений Мойсюк

Его Безуглая характеризует как "аполитического технократа, не подверженного кулуарным разборкам". Он, по ее мнению, прекрасно знает, кто есть кто в ВСУ. Но при этом "страдает абсолютизмом и поверхностностью доктора". Депутат называет Мойсюка осведомленным, решительным и волевым, способным переформатировать Вооруженные Силы в соответствии с современными требованиями. При этом, по мнению политики, при его руководстве у украинского войска меньше шансов давать врагу асимметричные ответы.

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Євгений Мойсюк

Командующий Сухопутными войсками и Восточным фронтом Александр Сырский

Ему Безуглая уделила больше внимания, рассказав, как он планировал и отстаивал перед руководством Харьковское контрнаступление.

"В то время, когда ГШ ВСУ по указанию Залужного разрабатывал Херсонскую операцию, Сырский пытался доказать, что нужно использовать возможность освобождения Харьковской области. Залужный был против, и судьбу решили на ставке, когда президенту пришлось вмешаться и дать добро на проведение операции. Дальше уже реализовалась "вилка", когда россияне не знали, что и как более приоритетно и т.д. Фактически Харьковскую операцию защитили как проект, или как, кхм, диссертацию", - пишет Безуглая.

Сейчас Сырский, по ее словам, "сидит на двух стульях", командующего Сухопутными войсками и командующего Восточным фронтом, что порождает проблемы в системе и пространство для манипуляций и генеральских разборок.

Александр Сырский

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Сильными сторонами Сырского Безуглая называет его знания о Вооруженных силах и враге, колоссальный управленческий и боевой опыт. Рисками в случае его назначения – меньший шанс на асимметричные сценарии и больший – на интриги.

Безуглая против Залужного

Нардеп СН Марьяна Безуглая известна критикой в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она требовала его отставки из-за отсутствия "плана замысла на 2024 год", обвиняла в "заказной" статье для The Economist, критиковала даже фото генерала.

"Марьяна и Валера любят лайки", - прокомментировал в середине декабря критику Безуглой в адрес Залужного президент Владимир Зеленский.