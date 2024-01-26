Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

В течение суток оккупанты обстреляли из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, авиации, БпЛА по правобережью Херсонщины. Ночью нанесли ракетный удар по Херсону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Херсонской области.

Под обстрелом с левого берега Днепра круглосуточно находился Херсон, взрывы раздавались во всех районах областного центра и пригородах.

Ночью российские военные нанесли два удара баллистическими ракетами по Днепровскому району. В результате взрывов поврежден детский сад, торговый центр и многоэтажный дом, получила ранение 54-летняя женщина.

От вражеских комбинированных атак потерпели Херсон, Чернобаевка, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Берислав и Тягинко. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, детский сад, торговый центр и другая гражданская инфраструктура.

Также в полиции отметили, что в Бериславе во время разбора завалов обнаружено тело 64-летнего мужчины. Россияне совершили артобстрел города 23 декабря.

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