Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Херсонской области.
Под обстрелом с левого берега Днепра круглосуточно находился Херсон, взрывы раздавались во всех районах областного центра и пригородах.
Ночью российские военные нанесли два удара баллистическими ракетами по Днепровскому району. В результате взрывов поврежден детский сад, торговый центр и многоэтажный дом, получила ранение 54-летняя женщина.
От вражеских комбинированных атак потерпели Херсон, Чернобаевка, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Берислав и Тягинко. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, детский сад, торговый центр и другая гражданская инфраструктура.
Также в полиции отметили, что в Бериславе во время разбора завалов обнаружено тело 64-летнего мужчины. Россияне совершили артобстрел города 23 декабря.