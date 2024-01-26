Пять нарушителей пытались незаконно пересечь границу с Молдовой, их задержали, - Госпогранслужба. ФОТО
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Пограничники задержали группу лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой. Нарушителей зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
"Движение неизвестных зафиксировали камеры видеонаблюдения. На перехват отправилось пограничный наряд и задержало группу лиц вблизи приднестровского сегмента украинско-молдавской границы", - говорится в сообщении.
На задержанных правоохранители составили админпротоколы. Дело направлено в суд.