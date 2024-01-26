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Пять нарушителей пытались незаконно пересечь границу с Молдовой, их задержали, - Госпогранслужба. ФОТО

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Пограничники задержали группу лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой. Нарушителей зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Движение неизвестных зафиксировали камеры видеонаблюдения. На перехват отправилось пограничный наряд и задержало группу лиц вблизи приднестровского сегмента украинско-молдавской границы", - говорится в сообщении.

На задержанных правоохранители составили админпротоколы. Дело направлено в суд.

Смотрите: Задержана группа нарушителей, пытавшихся незаконно попасть в Словакию, - Госпогранслужба. ФОТО

Держприкордонслужба затримала групу порушників на кордоні з Молдовою

Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Хіба робота прикордонників це не перешкоджати незаконний перетин кордону? Чи, по твоєму, вони мають бути провідниками через прикордонну смугу?
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Абсолютно згоден. Не бикують, не лізуть. Точно так само як і наші в пунктах перетину кордону. А ви пробували перетинати кордони тої ж Словаччини чи Польші з Україною десь лісом та бур'янами? Як гадаєте, яким коХве з чаєм вас би там по кущах польські прикордонники пригощали?
  • Сивий fcda3e05
    А на зелених цінностях )))))))))
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