Пограничники на северных границах Украины устанавливают камеры видеонаблюдения. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники на северном рубеже Украины устанавливают камеры видеонаблюдения для отслеживания ситуации и контроля над обстановкой на государственной границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"Самые угрожающие направления уже оснащены такими системами удаленного наблюдения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что камеры позволяют обследовать местность как в дневное, так и в ночное время суток. В случае возникновения какой-либо угрозы подразделения могут заранее ее разоблачить и своевременно и оперативно отреагировать на изменения в обстановке.

Камеры видеонаблюдения на северных границах

Отслеживание ситуации на границе

Изображения выводятся в центры управления службой, из которых пограничники и управляют камерами для отслеживания ситуации на линии госграницы. Передача изображения производится через современные средства связи.

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"С целью обеспечения надежной охраны и обороны границы Государственная пограничная служба Украины продолжает активные меры по наращиванию безопасности на границе, в том числе путем установления систем наблюдения с функцией позиционирования на местности и распознавания объектов", - подчеркнули в пресс-службе ГПСУ.

Камеры видеонаблюдения на севере Украины

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