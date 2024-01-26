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Пограничники на северных границах Украины устанавливают камеры видеонаблюдения. ВИДЕО+ФОТО

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Пограничники на северном рубеже Украины устанавливают камеры видеонаблюдения для отслеживания ситуации и контроля над обстановкой на государственной границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Самые угрожающие направления уже оснащены такими системами удаленного наблюдения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что камеры позволяют обследовать местность как в дневное, так и в ночное время суток. В случае возникновения какой-либо угрозы подразделения могут заранее ее разоблачить и своевременно и оперативно отреагировать на изменения в обстановке.

На північних кордонах встановлюють камери відеонагляду

Камеры видеонаблюдения на северных границах

Отслеживание ситуации на границе

Изображения выводятся в центры управления службой, из которых пограничники и управляют камерами для отслеживания ситуации на линии госграницы. Передача изображения производится через современные средства связи.

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"С целью обеспечения надежной охраны и обороны границы Государственная пограничная служба Украины продолжает активные меры по наращиванию безопасности на границе, в том числе путем установления систем наблюдения с функцией позиционирования на местности и распознавания объектов", - подчеркнули в пресс-службе ГПСУ.

Камери відеоспостереження на півночі України
Камеры видеонаблюдения на севере Украины

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Топ комментарии

  • Евгений Онегин db7a670f
    Китайские?
  • Ustym Karmaliuk
    Треба щоб скрізь було обладнано, як на західному кордоні: і загородження, і дрони, і відеокамери, і катери, і тільки якесь порушення, так вилітає купа мордоворотів в повному еквіпі на джипах. Бо західний кордон найважливіший для безпеки режиму зеленського! ким же він правитеме, якщо всі холопи потікають?
  • Luk Viktor
    ну а які? і через 15-20 мксек інфа на рашці!
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