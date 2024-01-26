Пограничники на северных границах Украины устанавливают камеры видеонаблюдения. ВИДЕО+ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Самые угрожающие направления уже оснащены такими системами удаленного наблюдения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что камеры позволяют обследовать местность как в дневное, так и в ночное время суток. В случае возникновения какой-либо угрозы подразделения могут заранее ее разоблачить и своевременно и оперативно отреагировать на изменения в обстановке.
Отслеживание ситуации на границе
Изображения выводятся в центры управления службой, из которых пограничники и управляют камерами для отслеживания ситуации на линии госграницы. Передача изображения производится через современные средства связи.
"С целью обеспечения надежной охраны и обороны границы Государственная пограничная служба Украины продолжает активные меры по наращиванию безопасности на границе, в том числе путем установления систем наблюдения с функцией позиционирования на местности и распознавания объектов", - подчеркнули в пресс-службе ГПСУ.