8 участникам "Л/ДНР", воевавшим против ВСУ в Донецкой и Харьковской областях, сообщено о подозрении, - прокуратура. ФОТО
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В Ивано-Франковской области сообщено о подозрении 8 участникам так называемой "Л/ДНР", которые воевали против ВСУ на территории Донецкой и Харьковской областей и позже попали в плен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру.
Кого задержали
Подозреваемые – жители Донецкой и Луганской областей, которые перешли на сторону врага и воевали против украинских военных. Большинство имели военный опыт в оккупационных подразделениях еще с 2014 года, проходя службу по контракту.
Среди них – "заместитель командира взвода" в т. н. "10-й отдельной артиллерийской бригаде ЛНР", "наводчик-оператор танка" т.н. "3-й отдельной мотострелковой бригады", а также "стрелки" т.н. "народной милиции ЛНР".
Предателям грозит пожизненное лишение свободы
В течение 2022 года предатели Украины активно участвовали в штурме украинских населенных пунктов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, где их взяли в плен военнослужащие ВСУ.
Восьми гражданам сообщено о подозрении в:
- государственной измене;
- участии в незаконных вооруженных формированиях, созданных на временно оккупированной территории или в вооруженных формированиях государства-агрессора.