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8 участникам "Л/ДНР", воевавшим против ВСУ в Донецкой и Харьковской областях, сообщено о подозрении, - прокуратура. ФОТО

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В Ивано-Франковской области сообщено о подозрении 8 участникам так называемой "Л/ДНР", которые воевали против ВСУ на территории Донецкой и Харьковской областей и позже попали в плен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру.

Кого задержали

Подозреваемые – жители Донецкой и Луганской областей, которые перешли на сторону врага и воевали против украинских военных. Большинство имели военный опыт в оккупационных подразделениях еще с 2014 года, проходя службу по контракту.

Среди них – "заместитель командира взвода" в т. н. "10-й отдельной артиллерийской бригаде ЛНР", "наводчик-оператор танка" т.н. "3-й отдельной мотострелковой бригады", а также "стрелки" т.н. "народной милиции ЛНР".

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В течение 2022 года предатели Украины активно участвовали в штурме украинских населенных пунктов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, где их взяли в плен военнослужащие ВСУ.

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Восьми гражданам сообщено о подозрении в:

  • государственной измене;
  • участии в незаконных вооруженных формированиях, созданных на временно оккупированной территории или в вооруженных формированиях государства-агрессора.

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Топ комментарии

  • Наталия Гончар
    Тітушки Єрмака ?
  • володимир омельянов
    Що роблять з зрадниками під час війни ? правильно знищують і досить гратись війна.
  • Dmitry Klaus
    Просто на обмін тих довбоїбів ніхто брати не хоче і доводиться судити та по колоніям тримати
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