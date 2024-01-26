Подозреваемый, стрелявший из РПГ по дому в Кривом Роге, задержан, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
"Криминалисты совместно со взрывотехниками с помощью технических средств криминалистической лаборатории осмотрели место преступления и изъяли фрагменты взрывного устройства, установили вероятное место выстрела. Служебная собака – немецкая овчарка Вайс по следам привела с улицы в соседний дом, где подозреваемый оставил отстрелянный гранатомет", - говорится в сообщении.
В течение нескольких часов оперативникам удалось установить местонахождение стрелка и задержать его. 36-летний мужчина, ранее судимый за тяжкие преступления, задержан.
Ему извещено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сегодня, 26 января, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 25 января неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по жилой многоэтажке. В результате пострадавших нет.