Сутки на Харьковщине: в Купянске ранен полицейский, повреждены дома. ФОТО

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Харьковщины. Под огнем около 15 населенных пунктов региона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное Харьковского района; Нестерное Чугуевского района; Комиссарово, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

По данным ОВА:

Вчера в 10:40 оккупанты из артиллерии калибра 152 мм обстреляли г. Купянск. Ранения получил сотрудник полиции. Пострадавшего госпитализировали, состояние среднее. Поврежден частный дом.

Около 13:30 враг из РСЗО обстрелял с. Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом.

В 22:00 оккупанты также из РСЗО обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден частный дом.

Сегодня с 00:00 до 00:25 враг нанес несколько ударов по г. Купянск. Повреждены частные дома, гараж.

Около 00:20 оккупанты обстреляли с. Синельниково Чугуевского района. Поврежден частный дом.

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