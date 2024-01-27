Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Славянска: повреждены многоэтажки и детсад. ФОТОрепортаж
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Утром 27 января войска РФ нанесли удар по Славянску Донецкой области ракетой "Искандер". Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
"Российская армия под утро 27 января ракетой "Искандер" нанесла удар по гражданской инфраструктуре Славянска - ракета попала в керамический цех, он почти полностью разрушен", - отметил он.
По словам Ляха, пострадали близлежащие многоэтажки и детсад, погибших или раненых нет.
"Пострадали близлежащие многоэтажки на ул. Дарвина, детский сад, где размещается социальная столовая. Там выбиты окна", - уточнили в горсовете.