Украинский пограничник Алексей Москаленко погиб в бою с врагом под Авдеевкой. ФОТО

Защищая Украину, под Авдеевкой на Донетчине погиб украинский пограничник Алексей Москаленко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как сообщается, Алексей родился в городе Кривой Рог 12 октября 1999 года. После окончания учебы в Херсонском государственном университете он пошел на срочную службу. Далее – обучение в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ и служба на западной границе. С декабря 2022 года был переведен в 9 пограничный отряд имени Сечевых Стрельцов.

"Полномасштабное вторжение воин встретил на Севере. После изгнания врага пограничник добровольно выбыл выполнять боевые задания на восток Украины. За мужество, отвагу и самоотверженные действия его наградили нагрудным знаком "За мужество в охране государственной границы", - говорится в сообщении.







По данным ГПСУ, в составе пограничной комендатуры быстрого реагирования военный отправился защищать Авдеевское направление. 21 января 2024 года Алексей погиб в бою.

Похоронили защитника в родном городе.

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