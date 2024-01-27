Сутки на Донетчине: ракетный удар по Славянску, обстрелы Красногоровки и Авдеевки. Есть погибшие. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донетчины. Один человек погиб в Красногоровке. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Курахово подверглось обстрелу кассетными боеприпасами из РСЗО - без жертв.

"Ночью россияне ударили ракетой по Славянску - разрушено промышленное здание, повреждены 4 многоэтажки, детсад и инфраструктурный объект. Константиновка обстреляна из артиллерии - повреждение инфраструктуры. В Лиманской громаде трижды обстреляны окрестности Тернов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Северске погиб человек, повреждены 2 дома. В Торецкой громаде поврежден дом, в Часовоярской громаде - 2 дома и промышленное здание.

"Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 152 человека, в том числе 29 детей", - добавил глава региона.

Ракетный удар по Славянску

Как сообщалось, утром 27 января войска РФ нанесли удар по Славянску Донецкой области ракетой "Искандер". Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

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