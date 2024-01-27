Рашисты несколько часов били по Никольскому: повреждены дома, ЛЭП, газовые сети и водопровод. ФОТОрепортаж
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Ночью российские оккупанты несколько часов били по Никольскому Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, повреждены газовые и электросети, водопровод, дома людей.
"Также под ударом был Станислав. Здесь попадание вблизи частных домов, автомобиля. Последствия - уточняются", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без жертв.