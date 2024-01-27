Оккупанты сбросили с беспилотников взрывчатку на Берислав: один человек погиб, один госпитализирован. ФОТО
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Утром 27 января россияне сбросили с беспилотников взрывчатку на Берислав Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Утром вражеская армия сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав. В результате этого удара погиб мужчина"
Еще один человек госпитализирован. Медики продолжают обследовать пострадавшего", - говорится в сообщении.