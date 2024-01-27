Последствия вражеских обстрелов Купянщины: повреждены дома, гаражи и автомобили. ФОТОрепортаж
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Оккупанты ночью и утром ударили из РСЗО по г. Купянск и с. Куриловка в Купянском районе Харьковской области.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"Утром 27 января оккупанты обстреляли с. Куриловка Купянского района. Повреждены частные домовладения", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 26 января примерно в 23:30 российские военные нанесли удары по г. Купянск. В городе разрушены и повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки, автомобили.
По предварительным данным, враг бил по указанным населенным пунктам из РСЗО.