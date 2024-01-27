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Последствия вражеских обстрелов Купянщины: повреждены дома, гаражи и автомобили. ФОТОрепортаж

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Оккупанты ночью и утром ударили из РСЗО по г. Купянск и с. Куриловка в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 27 января оккупанты обстреляли с. Куриловка Купянского района. Повреждены частные домовладения", - говорится в сообщении.

Наслідки обстрілів Харківщини

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Также сообщается, что 26 января примерно в 23:30 российские военные нанесли удары по г. Купянск. В городе разрушены и повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки, автомобили.

Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

По предварительным данным, враг бил по указанным населенным пунктам из РСЗО.


Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

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Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

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