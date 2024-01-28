Дело "Львовского арсенала": экс-чиновника Минобороны задержали при попытке побега из Украины на пункте пересечения границы. ФОТОрепортаж

В деле "Львовского арсенала" Минобороны произвело оплату 97% из 1,5 млрд грн, указанных в контракте. Часть средств выведена за границу, другая заблокирована в одном из украинских банков. Подозрение получили бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководитель и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также их сообщник - представитель иностранной коммерческой структуры. Экс-чиновник Минобороны задержан при попытке побега из Украины на пункте пересечения границы.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ, Минобороны и Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности при содействии Министерства обороны Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Документирование преступления происходило при содействии действующего Министра обороны.

По данным следствия, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники МО Украины и руководители аффилированных компаний.

Злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ.

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал".

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Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств, менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.

Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.

Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали схему хищения государственных средств и установили всех лиц, причастных к сделке.

Благодаря принятым СБУ мерам похищенные средства арестованы, решается вопрос их возвращения в бюджет Украины.

По материалам Службы безопасности 5 фигурантам производства поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой).

В частности, подозрение получили бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководитель и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также их сообщник - представитель иностранной коммерческой структуры.

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СБУ задержала одного из фигурантов на попытке выехать за пределы Украины, поэтому он находится под стражей. Вопрос о мерах пресечения для других фигурантов сейчас решается.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Уголовное производство возбуждено по результатам аудита Государственной аудиторской службы (ГАСУ).

Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", - рассказали в СБУ.

"По ходатайству прокуроров решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - отметили в Офисе Генпрокурора.

"Министерство обороны продолжает бескомпромиссную борьбу с теми, кто разворовывает деньги на закупках оружия. У нас нет места для коррупционеров. Ведем борьбу не только против российских оккупантов, но и внутренних предателей. Это изменения, о которых мы предупреждали, и эта работа будет продолжаться", – отметил заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

"В октябре 2022 года фигуранты заключили с Минобороны контракт на поставку 100 тыс. минометных выстрелов иностранного производства. Ни одна поставка не состоялась, несмотря на обязательства начать их в декабре 2022 года. Контракт предоплачен Министерством обороны на 97%".

Среди подозреваемых – экс-чиновник Минобороны, задержанный при попытке побега из Украины на пункте пересечения границы. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Кроме того, среди подозреваемых – нынешний руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководитель и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также их сообщник – представитель иностранной коммерческой структуры. Вопрос о мерах пресечения для них сейчас решается", - добавили в Минобороны.

















