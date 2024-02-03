Последствия ударов РФ по гражданской инфраструктуре Сумщины: поврежден детсад и здание предприятия. ФОТОрепортаж
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За минувшие сутки зафиксировано 34 обстрела 25 населенных пунктов Сумской области с территории РФ. В общей сложности насчитано 125 ударов.
Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
"Враг вел огонь из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, вертолетов и БПЛА по гражданской инфраструктуре.
В результате нанесенных ударов поврежден детский сад, одно частное домовладение, хозяйственное здание частного предприятия", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обошлось без жертв среди гражданского населения.