Последствия ударов РФ по гражданской инфраструктуре Сумщины: поврежден детсад и здание предприятия. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки зафиксировано 34 обстрела 25 населенных пунктов Сумской области с территории РФ. В общей сложности насчитано 125 ударов.