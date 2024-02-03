Идентифицированы двое детей, погибших в результате удара РФ по Покровскому району 6 января. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции Донецкой области
Следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, изъятых на местах ракетного удара России в Покровске и селе Ровно.
Так, удалось установить еще двух погибших:
- в Ровно – 7-летнего мальчика;
- в Покровске – 14-летнего парня.
"Напомним, жертвами вражеской атаки тогда стали 11 людей, из них 5 детей. На сегодняшний день полицейские идентифицировали 9 убитых.
Остается установить еще 2 погибших детей – мальчиков 9 и 16 лет. Идентификация продолжается", – добавили в полиции.
Обстрел Покровска 6 января
Так, 6 января оккупанты обстреляли частный сектор города Покровска в Донецкой области. Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.
Полиция идентифицировала 7 погибших в Покровске и с. Ровно Донецкой области: четырех погибших в с. Ровно – трехлетнюю девочку, ее папу и маму, 32 и 30 лет, 59-летнюю бабушку; троих - в Покровске - 34-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 37 и 39 лет.