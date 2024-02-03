Сутки на Донетчине: в Авдеевке ранен мужчина, в Торецке поврежден объект инфраструктуры. Утром россияне из "Смерчей" обстреляли Новогродовку. ФОТОрепортаж
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На протяжении суток под ударами оккупантов находились Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Покровский район. В Авдеевке ранен мужчина. В Очеретинской громаде обстреляны окрестности Желанного, в Марьинской — Красногоровка. В Кураховской громаде повреждены 2 дома в Остром. Утром россияне из Смерчей обстреляли Новогродовку.
Краматорский район. В Константиновской громаде под огнем окрестности Дилиевки, Белой Горы и Ступочек.
Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Торецке поврежден объект инфраструктуры. Под огнем Северск - без разрушений", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки с линии фронта эвакуированы 136 человек, в том числе 47 детей.