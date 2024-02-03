На Купянском направлении идут тяжелые бои, проведено перераспределение сил и средств ВСУ, - Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части и подразделения, ведущие оборону на Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных сил.

По словам Сырского, оперативная обстановка на Купянском направлении остается напряженной. На всех участках фронта идут тяжелые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы.

Александр Сырский заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления. Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника на основе результатов ведения разведки.

"С целью решения проблемных вопросов, критически важных для устойчивости обороны, было отдано необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств", - говорится в сообщении.

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Как определил генерал-полковник Александр Сырский, главными приоритетами остаются эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы, сохранение жизни наших военнослужащих.

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