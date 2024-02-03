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Ракетный удар РФ по Полтавщине: повреждено заполненное зернохранилище, часть урожая уничтожена. ФОТО

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Накануне войска РФ ударили по Полтавщине, повреждено заполненное зернохранилище.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Своими действиями враг постоянно угрожает продовольственной безопасности Украины. Вчера в результате очередной атаки на Полтавщине было повреждено заполненное зернохранилище. Часть хранившегося урожая утрачена", - говорится в сообщении.

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Пошкоджене зерносховище на Полтавщині

Специалисты ОВА помогут владельцам правильно оформить документы на возмещение ущерба.

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Потвори, які знищують Богом даний хліб - будуть в майбутньому голодати.
  • Vladyslav Novikov
    Очередное африканское племя может сердечно поблагодарить президента рф за голодную зиму 2024\2025.
  • govtva
    И это те которые в начале девяностых на коленях вымаливали жратву и давились ножками Буша.
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