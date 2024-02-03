Ракетный удар РФ по Полтавщине: повреждено заполненное зернохранилище, часть урожая уничтожена. ФОТО
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Накануне войска РФ ударили по Полтавщине, повреждено заполненное зернохранилище.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
"Своими действиями враг постоянно угрожает продовольственной безопасности Украины. Вчера в результате очередной атаки на Полтавщине было повреждено заполненное зернохранилище. Часть хранившегося урожая утрачена", - говорится в сообщении.
Специалисты ОВА помогут владельцам правильно оформить документы на возмещение ущерба.