Атака дронами на Днепропетровщину: в Кривом Роге запитано большинство домов, возобновлено электроснабжение больниц и транспорта. ФОТО
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"В Кривому Роге запитали уже большинство домов, которые остались без света после ночной атаки дронами. До сих пор отключены 2500 абонентов.
Запустили и более двух десятков котельных. Еще в нескольких над этим работают сейчас. Без тепла – более 1300 домов", – информирует он.
По словам Лысака, возобновлено электроснабжение больниц и транспорта.
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее починить разбитое врагом. Пока сеть стабилизируют, введены графики аварийных отключений вроде бывших в прошлом году", - резюмирует Лысак.
Что известно об атаке "Шахедов" в ночь на 3 февраля
Как информировали Воздушные сили, уничтожено 9 из 14 вражеских "Шахедов". В результате атаки дронов есть попадание на Днепропетровщине.
На Юге обошлось без попаданий.