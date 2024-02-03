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Во время обстрела оккупантами Херсонской тергромады поврежден газопровод. ВИДЕО+ФОТО

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В результате утренних вражеских атак на Херсонскую городскую территориальную громаду в нескольких местах был поврежден газопровод. В настоящее время авария ликвидирована.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Неотложно принятые меры позволили оперативно ликвидировать аварии и подать газ потребителям. Пока газоснабжение на территории Херсонской громады полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

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Унаслідок обстрілу пошкоджено газопровід
Унаслідок обстрілу пошкоджено газопровід

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