Авиаудар РФ по Купянску: повреждены частные дома, многоэтажки, учебное заведение и детсад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Утром российские военные сбросили на Купянск на Харьковщине авиабомбы, по предварительным данным, ФАБ-500 и ФАБ-250.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"3 февраля около 6:00 враг совершил прицельный авиаудар по жилым секторам г. Купянск. Предварительно ФАБ-500 и ФАБ-250.
Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, автомобили, хозяйственные постройки, учебное заведение, детский сад", - говорится в сообщении.