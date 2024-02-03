Авиаудар РФ по Купянску: повреждены частные дома, многоэтажки, учебное заведение и детсад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром российские военные сбросили на Купянск на Харьковщине авиабомбы, по предварительным данным, ФАБ-500 и ФАБ-250.