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В пилота Ту-95 Стегачева, наносившего удары по Украине, стреляли в российском Энгельсе. Выясняется, ликвидирован ли оккупант, - ГУР. ФОТО

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В российском городе Энгельсе стреляли в командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 – майора Стегачева Олега Сергеевича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Что известно о военном преступнике

Указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "Энгельс" (в/ч 06987) - он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей.


В результате атаки Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет – уточняется.

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Олег Стєгачов
Олег Стєгачов
Олег Стєгачов
Олег Стєгачов
Олег Стєгачов

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  • Inna vid
    Царствия тебе подземного, русская свинья.
  • Прощай немытая раССея
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