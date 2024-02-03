В пилота Ту-95 Стегачева, наносившего удары по Украине, стреляли в российском Энгельсе. Выясняется, ликвидирован ли оккупант, - ГУР. ФОТО

В российском городе Энгельсе стреляли в командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 – майора Стегачева Олега Сергеевича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Что известно о военном преступнике

Указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "Энгельс" (в/ч 06987) - он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей.



В результате атаки Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет – уточняется.

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