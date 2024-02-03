Россияне сбросили КАБ на школу в Качкаровке на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Оккупанты продолжают атаковать Херсонщину. 2 февраля россияне сбросили управляемые авиабомбы на село Качкаровка в Бериславском районе.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера под огнем оказалось село Качкаровка на Бериславщине. На населенный пункт россияне сбросили управляемые авиабомбы. В результате обстрела значительные повреждения получили три десятка жилых домов и объект критической инфраструктуры. Еще один "прилет" пришелся по школе. Чудом обошлось без пострадавших среди местных жителей", – говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне за сутки выпустили по Херсонщине 218 снарядов, 7 человек получили ранения







Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни скинули вибухівку на жителя Берислава: чоловіка доставлено до лікарні









