Россияне сбросили КАБ на школу в Качкаровке на Херсонщине. ФОТОрепортаж
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Оккупанты продолжают атаковать Херсонщину. 2 февраля россияне сбросили управляемые авиабомбы на село Качкаровка в Бериславском районе.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера под огнем оказалось село Качкаровка на Бериславщине. На населенный пункт россияне сбросили управляемые авиабомбы. В результате обстрела значительные повреждения получили три десятка жилых домов и объект критической инфраструктуры. Еще один "прилет" пришелся по школе. Чудом обошлось без пострадавших среди местных жителей", – говорится в сообщении.