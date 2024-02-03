Россияне ударили по Никопольщине - разбито три десятка домов, потерь нет, - ОВА. ФОТОрепортаж

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак обнародовал информацию об ударах россиян по территории области в течение 3 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В сообщении отмечается: "Более трех десятков разбитых частных домов, 9 хозяйственных сооружений. Повреждены газопроводы и линии электропередач.

Таковы последствия российского террора Никопольщины сегодня.

Оккупанты били из тяжелой артиллерии. Целили дронами-камикадзе. В общей сложности,0 район в течение дня пережил 5 атак. Под ударом были Никополь и Мировская громада.

Люди уцелели".

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