Россияне ударили по Никопольщине - разбито три десятка домов, потерь нет, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак обнародовал информацию об ударах россиян по территории области в течение 3 февраля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В сообщении отмечается: "Более трех десятков разбитых частных домов, 9 хозяйственных сооружений. Повреждены газопроводы и линии электропередач.
Таковы последствия российского террора Никопольщины сегодня.
Оккупанты били из тяжелой артиллерии. Целили дронами-камикадзе. В общей сложности,0 район в течение дня пережил 5 атак. Под ударом были Никополь и Мировская громада.
Люди уцелели".