Возобновлено энергоснабжение в Днепропетровской области, продолжаются работы на магистральных и распределительных сетях, - "Укрэнерго". ФОТО

Энергетики возвращают энергоснабжение потребителям в Днепропетровской области. В ночь на 3 февраля его прервала атака российских дронов по высоковольтным энергетическим объектам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, восстановительные работы были непростыми: поскольку после атак снижается надежность питания поврежденного энергоузла, ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе. Сейчас работы как в магистральных, так и распределительных сетях еще продолжаются, но энергоснабжение уже возобновлено.

"Энергетикам удалось значительно минимизировать последствия дроновых атак, даже в конкретном энергоузле, благодаря подготовке ко всем возможным сценариям летом. Фактически это были первые отключения после воздушных атак с начала отопительного сезона, который мы прошли на две трети", - отмечают в "Укрэнерго".

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В компании отмечают, что вчерашняя атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога – уже третья за неделю и одна из самых массированных за год. Это напоминание о том, что враг никогда не оставлял попыток восстановить энергетический террор, начавшийся еще в 2022 году. Задача россиян понятна – террор против мирных граждан, создание проблем для индустрии и экономики.

Что известно об атаке "Шахедов" в ночь на 3 февраля

Как информировали Воздушные силы, уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов". В результате атаки дронов есть попадания на Днепропетровщине. В Кривом Роге вводили графики аварийных отключений после атаки.

На Юге обошлось без попаданий.