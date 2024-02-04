22-летний сержант Павел Шевчук, мужественные действия которого отмечал Зеленский, погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Сержант Павел Шевчук погиб 24 января 2024 года во время выполнения боевого задания недалеко от села Победа Донецкой области. Ему было 22.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Что известно о погибшем Герое

Павел родился в Ривненской области, позже сменил место жительства на Житомир. В 2018 г. окончил Житомирский технологический колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры. С началом полномасштабного вторжения подписал контракт с пограничным ведомством. Службу проходил в пограничной комендатуре быстрого реагирования – боевом подразделении пограничного отряда.

С апреля по июль 2023 г. пограничник выполнял боевые задания на территории Харьковской и Луганской областей. Защищал позиции в районе н.п. Нововодяное, Ковалевка, Райгородок и Кармазиновка.

В ноябре 2023 года боец во второй раз выбыл в ротацию на восток, а именно – на Донбасс, Авдеевское направление.

Подвиг Героя

16 января 2024 года сержант Шевчук находился на огневой позиции в составе противотанкового расчета. Оккупанты начали артобстрел позиций Сил обороны для проведения своих штурмовых действий. От старшего на позиции Павла Шевчука поступила информация о появлении на горизонте вражеского танка. Пограничник без колебаний выбежал из укрытия и направился на огневую позицию. Несмотря на непрерывный шквальный обстрел, военнослужащий засек танк противника и произвел пуск ракеты из противотанкового комплекса. Ракета поразила цель и уничтожила технику. Попытка штурмовых действий противника была остановлена, все позиции сил обороны - сохранены.

Мужественные действия пограничника отметил президент Украины в одном из обращений: "Еще Марьинское направление - пограничная комендатура быстрого реагирования Житомирского отряда: спасибо всем Вам, наши воины, за точность и уничтожение российской техники. А особенно я отмечу сержанта Павла Шевчука и сержанта Радиона Блашко – просто молодцы, ребята!"

За мужество и героизм, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге сержант Шевчук Павел Владимирович был представлен к государственной награде.













Захоронили защитника в Житомире. Простились с Героем в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной Церкви Украины.

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