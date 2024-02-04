Оккупанты за прошедшие сутки 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, один человек получил ранения в Максимильяновке. ФОТО

Российские захватчики не прекращают обстрелы Донецкой области. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались, по меньшей мере, 11 населенных пунктов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Покровский район. В Марьинской громаде 1 человек ранен в Максимильяновке. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады. В Кураховской громаде повреждены 2 многоэтажки в Остром и админздание в Курахово. В Покровске повреждено предприятие.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 4 дома и промышленное здание. В Торецкой громаде обстреляно Северное, в Соледарской - Раздолевка, Никифоровка и окрестности Васюковки. В Северской громаде поврежден дом в Серебрянке", - говорится в сообщении.

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 56 человек, в том числе 22 ребенка.

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