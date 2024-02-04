Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж
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За прошедшие сутки российская армия совершила 37 обстрелов Херсонщины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, армия РФ выпустила более 90 снарядов из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, авиации, БпЛА.
Продолжаются и коварные вражеские атаки Херсона. Артиллерийский снаряд попал в газопровод, также поврежден водопровод, частные и многоэтажные дома. На местах российских атак работали полицейские, спасатели, аварийные службы.