Новости Фото

В боях за Украину погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Билоконь. ФОТОрепортаж

20 38325
На войне погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен Книги рекордов Украины 32-летний Александр Билоконь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил почетный президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль.

"Александр был одним из сильнейших людей Украины. Еще в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. В 2020 году Александр Билоконь получил Мастера спорта по богатырским играм", - говорится в сообщении.

Олександр Білоконь

Что известно об Александре Билоконе

Уроженец Белой Церкви Александр Билоконь еще в 2017 году в центре Одессы установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. Тогда 26-летний Александр работал в цирке "Кобзов" и был инвалидом третьей группы. Мужчине удалось сдвинуть с места и протянуть на 47 см вес в 15,7 тонны, из которых 13,3 тонны - вес грузовика, остальные - люди.

В 2020 году Александр Билоконь стал мастером спорта по богатырским играм. В этом же году на соревнованиях за титул "Самого сильного человека Украины-2020", в 95-й весовой категории спортсмен занял первое место в финале.

В 2021 году в Белой Церкви на стадионе "Трудовые резервы" состоялся "Финал первой лиги стронгмена - 2021", где семь сильнейших мужчин со всей Украины соревновались в заключительном соревновании сезона. Именно Александр установил рекорд Украины по перетягиванию грузовиков.

Читайте также: В боях за Украину погиб вице-чемпион Украины по хоккею Денис Пашинский. ФОТО

Олександр Білоконь
Олександр Білоконь
Олександр Білоконь

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Михайло Иляш
    Московити це пси. Мерзость якій ніколи в історії не треба хліба подати якщо будуть вмирати з голоду. І їхні діти теж і 2 місячні. Чому ? - бо проти нас воююті ті хто той СССР і в очі не бачив і кому ми рятували життя в 90-ті від голодної смерті
  • Oleh Syvenkyy
    Вічна память Герою.Цю інфомацію розсилати керівникам спортивних організацій світу,які хочуть допустити мордор до змагань.
  • Бауржан Жусупов 202cb0a6
    ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости