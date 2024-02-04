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Вражеская ДРГ пыталась пересечь границу на Сумщине. Бой длился 1,5 часа, диверсанты отброшены, - Наев. ФОТО

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На Сумском направлении бойцами Сил территориальной обороны, защищающими Северную операционную зону, пресечена очередная попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины.

Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера в 18.20 на подступах к Глуховской громаде бойцами одного из опорных пунктов было замечено движение вооруженной группы в составе десяти человек. Сразу украинские бойцы начали стрелковое сражение и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил.

"Понеся потери, ДРГ изменила тактику, разделившись на две группы. Одна из которых под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых. Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но к этому времени к месту боя прибыла контрдиверсионная группа. Победный бой длился в течение полутора часов. Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы", - отметил Наев.

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Бій з диверсантами
Бій з диверсантами
Бій з диверсантами

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    І де той мільйон дронів?було хоча б 10 і одні б лапті залишились. Але незламний маразмзвон - наше все
  • Чому б не робити те ж саме на території кацапії? Захватувати населені пункти, на місті "денаціфіковувати" потенційних мобиків та чиновників, самок кацапів гнати, все спалити, інфраструктуру знищити. Якщо шо - це не ми. У х/йла це ж працює?
    Scorched Earth на 100 км від нашого кордону + мільони біженців у мааскві можуть багато чого змінити.
    І не треба про "ми не такі". Якщо дотримуватись лицарських звичаїв при війні з канібалами, не те що перемогти, вижити не так багато шансів.
  • Grigoriy1959
    Тут не до лицарства ! Немає у нас достатньо засобів та сил. Я теж гадав, що мінометні обстріли можна припинити кількома ФПВ-дронами, і закликав до створення підрозділу на кордоні. Проте тиша, а значить - нічого немає. Або ... бажання
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