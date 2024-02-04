Последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

В течение 3 февраля россияне из тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе обстреливали Никополь и Мировскую громаду Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

В результате обстрелов в Никополе и Мировской громаде повреждены три десятка частных домов, хозяйственные постройки, заборы и металлические ограждения, трубы газоснабжения и линии электроснабжения.

От вражеских снарядов в зданиях разрушены крыша и потолок, вывалились стены, разбиты фасады, вылетело оконное стекло, изуродована входная дверь и имущество жителей разбитых домов.







