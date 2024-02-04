Зеленский посетил позиции ВСУ в Работино. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский побывал на передовой в Работино Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

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Президент Украины побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады. Он пообщался с бойцами и вручил государственные награды.

"Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого", - говорится в сообщении.

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