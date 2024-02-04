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Зеленский посетил позиции ВСУ в Работино. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Президент Владимир Зеленский побывал на передовой в Работино Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Президент Украины побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады. Он пообщался с бойцами и вручил государственные награды.

"Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого", - говорится в сообщении.

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Зеленський у Роботиному

Зеленський відвідав розташування 65-ї окремої механізованої бригади
Зеленський нагороджує бійців 65 ОМБр
Зеленський нагороджує бійців 65 ОМБр

Топ комментарии

  • ЭндиСтар
    писдэц - здадуть і Роботине.це не презедент а вирок.
  • Галина Боброва 94427cf0
    Забегал ?
    Договаривается с военными снять Залужного?
    ШАШЛЫЧНИК херов....
  • ПП Уксусов
    Так у сценарії написано.
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