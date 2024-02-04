Последствия вражеского обстрела Торецка. ФОТО

Начато расследование по факту обстрела оккупантами Торецка Донецкой области. Враг атаковал жилой сектор города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 4 февраля 2024 года, около 13:00, российская армия обстреляла жилой сектор в Торецке.









Напоминается, что в результате атаки оккупантов, вероятно, с использованием артиллерии, на одной из улиц погиб 58-летний житель.

Еще двое горожан получили телесные повреждения: 41-летний мужчина и женщина, находившиеся возле многоквартирного дома, доставлены в больничное учреждение - у них диагностированы осколочные ранения конечностей.

В настоящее время пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Также обломками средств поражения повреждено несколько близлежащих построек.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

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