Кинологи ГСЧС прошли 3-недельный курс обучения во Франции. ФОТОрепортаж
1 7043
Во Франции завершился 3-недельный учебный курс кинологов ГСЧС Украины.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в финальный день интенсивных учений прошла почетная церемония вручения сертификатов.
Также сотрудники ГСЧС получили 5 бельгийских овчарок породы малинуа, специализированный автомобиль с прицепом и средства малой механизации.
"Такая целевая гуманитарная помощь позволяет кинологическому отделению автономно проводить поисково-спасательные работы", - подчеркнули в ГСЧС.