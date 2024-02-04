Россияне дважды ударили из артиллерии по Никополю: повреждено админздание, дома и ЛЭП. ФОТОрепортаж

4 февраля под обстрелами российских войск находились Никополь и Новомосковский район Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня агрессор дважды бил по Никополю. Применял тяжелую артиллерию.

Вражеским железом разрушено хозяйственное сооружение. Еще 5 – повреждены. Задело и админздание. Также в городе повреждены 9 частных домов, авто и линия электропередач. К счастью, люди невредимы.

Громко было и в Новомосковском районе. Впрочем, все обошлось", - говорится в сообщении.

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