Сутки на Харьковщине: под огнем Волчанск, Казачья Лопань и Купянск. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать Харьковщину. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Веселое, Хатище, Бударки, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово и другие.