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Сутки на Харьковщине: под огнем Волчанск, Казачья Лопань и Купянск. ФОТОрепортаж

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Враг продолжает обстреливать Харьковщину. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Веселое, Хатище, Бударки, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово и другие.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты увеличили количество авиаударов, в течение суток попадали по Малой Волчьей, Устиновке, Ольховатке, Хатнему, Великому Бурлуку, Каменке, Колодезному, Синьковке, Петропавловке, Кучеровке, Ивановке, Кисловке, Котляровке, Крахмальному, Песчаному.

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По данным ОВА:

  • В 10:25 оккупанты нанесли удары по с. Казачья Лопань Харьковского района.
  • В результате обстрела в 11:00 с. Васильевка Купянского района повреждена подстанция и частный дом. Пострадавших нет.
  • В 12:06 произошел вражеский обстрел г. Волчанск. Повреждено остекление и фасад здания администрации, крыша, перекрытие здания "ЦНАП". Повреждены 4 частных дома. Пострадавших нет.
  • В 14:00 враг нанес удары КАБами по с. Колодезное Купянского района. Разрушен двухэтажный многоквартирный дом.
  • В 20:30 в результате вражеского обстрела двумя КАБами с. Горяное Купянского района повреждено административное здание, складское помещение, мастерскую агропредприятия, уничтожена с/х техника, есть повреждение электросетей. Также повреждены окна и забор рядом с расположенным жилым домом.
  • В 23:15 в результате обстрела г. Купянск поврежден частный дом. Без пострадавших.
  • В 23:27 оккупанты ударили по Казачьей Лопани Харьковского района.

За сутки на территории Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 4,04 га территории, уничтожили 141 взрывоопасный предмет.

Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

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