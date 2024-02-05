В РФ пропавший вертолет МЧС Ми-8 нашли на дне озера, экипаж погиб, - росСМИ. ФОТО

Пропавший 4 февраля в России вертолет МЧС РФ Ми-8 обнаружили в Онежском озере в Карелии. Экипаж из трех человек перестал выходить на связь, когда совершал тренировочный полет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский ТАСС, МЧС РФ и росСМИ SHOT.

Как отмечается, в Карелии спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное и обнаружили обломки вертолета в 11 км от берега на глубине до 50 метров.

В МЧС подчеркнули, что экипаж вертолета был опытным.

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"Вертолетом руководил опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей", - говорится в сообщении.

В РФ создали оперативный штаб и комиссию по расследованию авиапроисшествия, к работам привлекли более 140 специалистов и 33 единиц техники, а также водолазов.

"Обнаружено место падения вертолета Ми-8 в Онежском озере в 11 км от берега, обломки находятся на глубине 40-50 метров", - говорится в сообщении российского ТАСС.

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Как сообщает российское СМИ SHOT, сейчас на месте падения Ми-8 начали работу водолазы. К поискам подключили телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон", способный погружаться на 300 метров.

"Командир воздушного судна Евсеев В.М. – родом из Саранска, там у него была своя школа пилотов для детей и подростков", – отмечает СМИ.

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