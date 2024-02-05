Залужный обнародовал фото с Шапталой: "Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал фото с начальником Генштаба Сергеем Шапталой. Ранее президент Зеленский впервые подтвердил намерения отправить Залужного в отставку.

Об этом он сообщил в Facebook, обнародовав фото с Сергеем Шапталой, передает Цензор.НЕТ.

"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно - превыше всего.

С Днем рождения, Друже! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", - говорится в сообщении к фото.

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Отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности. Позже появилась информация о том, что Зеленский, Залужный и Умеров 29 января встречались на Банковой по отставке главнокомандующего ВСУ.

В интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным, заявил, что думает об отставке Залужного.

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