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Обезврежена агентурная сеть ФСБ РФ: среди задержанных - инженер оборонного завода и чиновница горсовета на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ РФ. В результате спецоперации одновременно задержаны 5 российских агентов, действовавших в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. Агенты разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что фигуранты также пытались выявить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны. Кроме того, их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск.

Вместе с этим приспешники оккупантов собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и "верифицировали" координаты для новых ракетных атак РФ.

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Участники агентурной сети

Для конспирации участники российской агентуры действовали отдельно друг от друга, но были "подотчетны" единому куратору вражеской группы – кадровому сотруднику ФСБ. Его данные уже известны сотрудникам СБУ.

Так, среди задержанных была чиновник отдела одного из горсоветов Донетчины. Кроме нее, в области находились еще два вражеских агента – экс-председатель местного коммунального предприятия и жительница Краматорска.

Другой участницей вражеской группы оказалась инженер-технолог одного из оборонных предприятий Запорожья. Фигурантка "сливала" в ФСБ разведданные по ремонту боевой техники на производственных мощностях завода.

Еще одним российским агентом оказался чиновник транспортной компании из Одесщины. По указанию российской спецслужбы он собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

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По данным следствия, до вербовки российской спецслужбой каждый из фигурантов являлся активным участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах. Таким образом, они попали в поле зрения ФСБ, которая затем дистанционно привлекла их к сотрудничеству.

Для коммуникации с агентами их российский куратор создал каждому из них анонимный чат, из которого удалялась прочитанная переписка.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ.

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Что угрожает

На данный момент следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ

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Топ комментарии

  • Sharikoff
    На бамбасі там все керівництво агенти фсб. Їх ***** купив ще задовго до Майдану.
  • vuiko dobrui
    на гіляку запроданців !!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СБУ-черговий респект...
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