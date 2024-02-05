Законопроект Сената: Украина больше не сможет платить пенсии деньгами США. ФОТО

В законопроекте Сената о помощи Украине прописано, что прямая бюджетная поддержка США не может быть использована для возмещения пенсий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом говорится в тексте документа.

"Деньги, выделенные на бюджетную поддержку, [...] не могут использоваться для возмещения пенсий", – говорится в тексте законопроекта.

Законопроект предусматривает $60,06 млрд на поддержку Украины, но на прямую бюджетную поддержку в нем заложено лишь $7,85 млрд.

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала законопроект и привела общее распределение помощи.

Оборонные расходы

На них планируется выделить 50,43 млрд долл., из которых:

48.4 млрд дол. – Министерству обороны США на дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе с Россией до 31 декабря 2024 включительно, а именно:

19,85 млрд дол. – на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США;

13,8 млрд дол. – на перевооружение Украины из-за закупки оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США;

14,8 млрд долл. – на военную подготовку, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки.

8 млн дол. для Генерального инспектора Министерства обороны по продолжению надзора с помощью Украины со стороны США.

1,6 млрд дол. для внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров по противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническому обслуживанию и поддержке;

300 млн дол. на помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;

100 млн дол. в поддержку программ по разминированию, борьбе с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.

Экономическая, финансовая, ядерная и гражданская безопасность

На цели в законопроекте предусмотрено выделить 9,654 млрд дол. Они будут включать:

7,85 млрд дол. прямую бюджетную поддержку Украины. При этом законопроект предусматривает запрет на возмещение пенсий за счет прямой бюджетной поддержки США;

1,58 млрд дол. на развитие самодостаточной украинской экономики в приоритетных секторах, таких как транспорт и энергетика, а также развитие частного сектора;

25 млн дол. Офиса переходных инициатив USAID для поддержки усилий по восстановлению и повышению устойчивости в Молдове и украинских территориях, отвоеванных в России;

50 млн дол. для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности, в частности, вследствие вторжения России в Украину.

149 млн дол. Национальная администрация по ядерной безопасности США.

Гуманитарная помощь

2,3 млрд долл. Министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь новоприбывшим беженцам, в том числе для предоставления украинцам, получившим гуманитарный пароль в 2024 финансовом году тех же преимуществ, что получили украинцы по гуманитарному паролю в 2022 и 2023 финансовых годах ;

9,2 млрд дол. в поддержку глобальных усилий по оказанию гуманитарной помощи через Государственный департамент и USAID путем предоставления чрезвычайной продовольственной помощи, жилья и базовых услуг населению, которое испытывает последствия сложных и длительных кризисов, в частности в Украине, Газе и на Западном берегу реки Иордан, в Восточной Африке, Южной Азии и других регионах мира. В соответствии с бюджетными правилами США гуманитарные средства не расписываются в бюджете и будут выделяться на нужды.

299 млн дол. Государственный департамент США и USAID в поддержку защиты дипломатических объектов США в Украине и Израиле, а также других объектов, находящихся в зоне риска; кроме того, на предоставление услуг американским гражданам, нуждающимся в помощи за рубежом;

25 млн дол. для офисов Генеральных инспекторов Государственного департамента США и USAID по надзору за дополнительным финансированием.

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