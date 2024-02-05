В Грузии заявили об обнаружении 14 кг взрывчатки, которую якобы везли из Украины в РФ. ФОТО

Служба безопасности Грузии заявила, что изъяла груз со взрывными устройствами, которые якобы везли из Одессы, часть взрывчатки должны были доставить в Воронеж в Россию. Грузинские правоохранители сообщили, что к перевозке груза якобы причастен кандидат в депутаты в Одесский райсовет от "Слуги народа" Андрей Шарашидзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Радио Свобода "Эхо Кавказа" и Службу безопасности Грузии.

Как отмечается, в грузе было шесть взрывных устройств.

По данным грузинской спецслужбы, их привезли из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе, владельцем которого является гражданин Украины. Спецслужба считает, что взрывчатку планировалось вывезти в Россию, а именно - в Воронеж, через КПП "Дарьял". Стражи порядка утверждают, что взрывчатка общим весом 14 килограммов поступила в Грузию под видом аккумуляторов для электромобилей.

Груз со взрывчаткой, обнаруженный в Грузии

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Кто может быть причастен

Три взрывные устройства изъяли на российско-грузинской границе, еще три устройства "оставили в Тбилиси по конкретному адресу". В спецслужбе не исключают, что организаторы планировали устроить теракты и на территории Грузии.

Спецслужба Грузии считает, что к ввозу указанных взрывных устройств на территорию Грузии, их перемещению по всей территории причастны 7 человек из Грузии, 3 - из Украины и 2 - из Армении.

Процесс, по данным спецслужбы, организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского районного Одесского районного совета в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, родом из города Батуми.

Следствие считает, что о заложенной взрывчатке знал только Шарашидзе. Отмечается, что он активно отслеживал перемещение взрывных устройств из-за границ Грузии.

Спецслужба Грузии считает, что организатором мог быть Андрей Шарашидзе

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"Установлено, что взрывные устройства содержат пластическую взрывчатку военного назначения С-4, которая активируется с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества составляет 14 килограммов. Также в контейнеры поместили 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей.

Во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства было установлено одинаковое количество электронных таймеров срабатывания, в которых уже было запрограммировано время срабатывания. В результате первичного изучения изъятых устройств установлено, что все шесть устройств изготовлены специалистами высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время контртеррористический центр службы безопасности страны проводит расследование по статье, касающейся незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и устройств. Это преступление карается лишением свободы сроком от 3 до 6 лет. К квалификации также могут приобщить и статью о подготовке теракта, предусматривающую лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Украинские дипломаты, правоохранители, а также сам Шарашидзе пока ситуацию публично не комментировали.

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