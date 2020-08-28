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Жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества: "Куда ты идешь, бл#дь!". ВИДЕО

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В ночь на 28 августа несколько местных жителей не пропускали паломников-хасидов в район паломничества на ул. Пушкина, где расположено захоронение цадика Нахмана. Внимание, на видео присутствует ненормативная и оскорбительная лексика!

Видео ночного штурма и столкновений с местными жителями обнародовал в Фейсбуке депутат Уманского райсовета от "Свободы" Сергей Алексеев, сообщает Цензор.НЕТ.

Полиция пыталась не допустить столкновений между хасидами и местными.

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Как сообщалось, Украина приняла решение ограничить паломничество хасидов в Умань на праздник Рош-га-Шана в текущем году из-за пандемии коронавируса. Также в Израиле призвали Зеленского запретить из-за COVID-19 паломничество хасидов в Умань.

Отметим, что на Черкасщине за последние дни наблюдается активный прирост больных COVID-19. Также растет заболеваемость COVID-19 и в Израиле.

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Топ комментарии

  • Gal
    В свою кошерну задницю запхни ті свої бабки.
  • Андерсен a4cbf7de
    Даже Израиль выступил против приема их паломников.. Ну а мы.. почему то разрешили.. Хотя ситуация в стране с заболеванием приближается к критичной. Странно для чего это было сделано, ну мы там в этих сектах не разбираемся и не знаем возможно кто то на вверху сидящих их " член" Беня, Зе, Пинчук и т.д. ( у нас же "богоизбранного народа" на верху хоть пруд пруди) Ну кто то же пролоббировал это дебильное решение
  • Вася Васильчиков
    Украинцев власть ЗЕ не пускала в Храмы на Пасху, на кладбища в поминальные дни, штрафовали на 17 000 за нарушение, а тут ты ссмотри у соплеменников ЗЕ - новый год!
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