Тихановская накануне Дня знаний обратилась к учителям: Давайте очистим школу от лицемерия и страха. ВИДЕО

Оппонент захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Светлана Тихановская накануне Дня знаний обратилась к учителям и призвала их очистить школу от лицемерия и страха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом видеообращении лидера белорусской оппозиции.

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"Дорогие учителя! Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! В этом году день знаний будет особенным. В начале учебного года к вам придут дети и их родители, и вам придется взглянуть друг другу в глаза. Я сама имею педагогическое образование, работала с детьми и знаю, как важно ценить их уважение и уважение их родителей.

Я думаю, что каждый из вас стал учителем по призванию, и уверена, что профессией учителя можно и нужно гордиться. Но давайте посмотрим, что пытаются сделать из школы чиновники от образования? Сплошные проверки, унизительные подношения проверяющим, поборы с родителей, ремонты за свой счет, принудительная подписка, "добровольно-принудительные" походы на хоккей-лыжню-демонстрации. Разве это имеет отношение к учебно-воспитательному процессу? А самое страшное, куда многих из вас втянули – это избирательные комиссии, где обеспечивался "нужный" результат. Нужный не народу, не стране, нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином, в том числе – вашим хозяином.

Большинство из вас работает честно и стремится дать детям знания и воспитать их порядочными людьми. Но есть и те, кто под давлением или в желании выслужиться воровал голоса избирателей, воровал будущее у детей, которых вы учите. Об этом вас спросят дети и их родители. Давайте очистим школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха. Если кто-то из вас поддался давлению и пошел на подлог – дайте себе обещание дальше поступать по совести, которая важнее страха.

Сейчас звучат угрозы уволить учителей, не согласных с "государственной идеологией". Но если за государственную идеологию выдаются ложь и фальсификации, чего стоит такая идеология? Проявите солидарность, защитите своих коллег — честных учителей! Пусть увольняются махинаторы и карьеристы. Учитель – профессия, основанная на любви к детям и искренности. Давайте сделаем нашу школу такой, чтобы в нее с радостью приводили детей!" - сказала Тихановская.

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