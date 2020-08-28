Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" после семи месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
"В течение более чем 7 месяцев наши воины сражались с российскими оккупационными войсками на Луганском направлении. И нашу ротацию интервенты запомнят надолго. Ведь холодноярская бригада продемонстрировала захватчиками свою мощь, ум, злость и бескомпромиссность. В течение ротации на нескольких участках фронта мы улучшили свое тактическое положение и выбили врага с их позиций. Мы уничтожили или повредили много вражеского оружия, техники и транспорта: БМП, грузовики, минометы, автомобили и даже 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б". Мы разрушили до основания десятки вражеских ВОПов. По оценкам высшего командования, ротация на Луганщине продемонстрировала, что по количеству выполненных боевых задач мы являемся одной из самых эффективных боевых бригад.
Но, к сожалению, отвага и стремление освободить украинский Донбасс от врага не делает наши тела неуязвимыми. В эту ротацию девять наших братьев и сестер по оружию отдали жизнь за нашу свободу. В боях погибли Герман Соловьев, Сергей Рацун, Клавдия Сытник, Владимир Федченко, Дмитрий Фирсов, Алексей Куприков, Алексей Лисин, Леонид Скакуненко и Евгений Сафонов. Мы помним каждого из этих отважных украинских сыновей и дочерей. Их имена навсегда останутся в нашем сердце. Мы сделаем все, чтобы их подвиг не был напрасным! Сейчас мы дома. Готовы наконец-то обнять родных, близких и друзей! Благодарны всем, кто помогал и поддерживал нас на протяжении этой непростой ротации. Встречайте!" - говорится в сообщении бригады.