Ученику достаточно одной маски в день, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что ученику достаточно одной одноразовой маски в день.

Об этом Степанов сообщил во время брифинга 28 августа, передает Цензор.НЕТ.

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Он объясняет, что одноразовую маску можно использовать только 3 часа при условии непрерывного ношения. Однако ученикам не нужно надевать защитные маски во время проведения занятий.

"Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то ему достаточно одной маски на день.Тому что он не всегда в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене - одеть снова. Кроме того, сейчас есть много тканевых масок. Когда ребенок пришел домой эту маску нужно постирать и погладить", - сказал министр.

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